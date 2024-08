Il Picerno cala il poker all’Avellino: finisce 4 a 1 la sfida del “Curcio”

Ricomincia con uno stadio “Donato Curcio” sold out il cammino dell’Az Picerno nel Campionato 2024/2025. Avversario dei lucani il quotatissimo Avellino di mister Pazienza che riprova la scalata alla cadetteria dopo il tentativo fallito della scorsa Stagione. Tomei – che perde bomber Murano passato tra le fila del Foggia – trova subito i nuovi innesti per provare a far capire quanta fame ha quest’anno la Leonessa della Lucania.

In cronaca. Il primo sussulto arriva dopo 90 secondi con Santarcangelo che svirgola da posizione centrale e concede la palla tra le braccia di Iannrilli. È ancora il Picerno a provarci al 17esimo con Petito che di sinistro costringe il numero uno biancoverde alla respinta sulla quale Santarcangelo trova il muro della difesa ospite. Gli ospiti si affacciano dalle parti di Summa al minuto 21 con Patierno che lanciato da Russo calcia sull’esterno della porta. Termina senza gradi e mozioni un primo tempo condizionato soprattutto dal caldo e da una condizione fisica ancora non ottimale.

Nella ripresa parte bene il Picerno con Petito che calcia di contro balzo la sponda di Santarcangelo impegnando Iannarilli alla deviazione in corner. Al 58esimo Patierno, lanciato da Russo, viene atterrato in area: gli ospiti reclamano il calcio di rigore ma per il signor Turrini di Firenze non ci sono gli estremi. Il Picerno passa in vantaggio al minuto 65 con Pagliai(1-0) che vince un contrasto a metà campo avanza fino al limite dell’area ed infila l’estremo difensore ospite con una rasoiata che si spegne a fil di palo. Il raddoppio arriva dieci minuti dopo: a siglare la prima rete in rossoblù è Volpicelli(2-0) subentrato a Petito che chiude di testa un’azione rocambolesca con la palla che prima di terminare alle spalle di Iannarilli colpisce per due volte la traversa. Il primo tiro nello specchio della porta per l’Avellino lo calcia Redan a cinque minuti dal termine della gara ma Summa si fa trovare pronto e blocca. Il tre a zero porta ancora la firma del numero 21 melandrino che si presenta allo stadio “Curcio” nel migliore dei modi battendo per la seconda volta con un mancino forte e preciso il numero uno avellinese. I “Lupi” accorciano al 91esimo con Gori che prende bene il tempo sul quarto calcio d’angolo e depenna il clean shit ad Elia Summa. Ancora Gori nel secondo dei 5 minuti di extra time colpisce in pieno il palo con un tiro dal limite. Il definitivo poker lo mette sul banco Pablo Vitali al 95esimo (4-1) condannando così i ragazzi di Michele Pazienza ad una dura sconfitta. Vittoria invece assolutamente più che meritata per Francesco Tomei. Se chi parte bene è a metà dell’opera questo Picerno, anche quest’anno, ci farà vedere un grande, grandissimo campionato.

IL TABELLINO DI AZ PICERNO – AVELLINO

Domenica 25 agosto 2024, ore 18.00, stadio “D. Curcio”: Prima Giornata Campionato Serie C – Girone C

AZ PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gilli, Allegretto, Guerra; De Ciancio, Pitarresi; Energe (62’ Vitali), Petito (62’ Volpicelli), Esposito (74’ Cecere); Santarcangelo (74’ Maiorino).

A disp.: Merelli, Seck, Franco, Ragone, Santi, Papini, Colaci, Cardoni.

All.: Tomei

AVELLINO (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Frascatore; Sannipoli (69’ Gori), Sounas (79’ Redan), De Cristoforo, D’Ausilio (62’ Toscano), Liotti (69’ Cancellieri); Russo, Patierno (79’ Vano).

A disp.: Guarnieri, Marson, Rocca, Benedetti, Fisco, Llano.

All.: Pazienza

Arbitro: Turrini (Firenze)

Guardalinee: Fratello – Cecchi

Quarto Uomo: Sciolti

AZ PICERNO 4 – 1 AVELLINO

MARCATORI: 65’ Pagliai, 76’, 87’ Volpicelli, 91’ Gori, 95’ Vitali

AMMONITI: 12’ Patierno, 50’ Santarcangelo, 73’ Frascatore, 79’ Maiorino, 81’ Guerra

ESPULSIONI:

CORNER: 2 – 4

RECUPERO: 4’ – 5’

SPETTATORI: 1227 esclusi abbonati (639 ospiti)

INCASSO: euro 16.200

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author