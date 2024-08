Molfetta-Polimnia 2-3, gli ospiti sorprendono al Poli

Scoppiettante nel primo tempo, ritmi decisamente più bassi nella ripresa. Ma alla fine a prevalere è la voglia di stupire del Polimnia: colpo esterno dei rossoverdi in questa prima giornata del campionato di Eccellenza, Molfetta Calcio superata per 2-3.

Formazioni: Carbone schiera i suoi col 4-2-3-1, risponde Anaclerio col 3-4-2-1. Dopo 11’ il vantaggio ospite al primo tiro del match: sponda efficace per il diagonale di Ramos, angolato quanto basta verso la porta di De Santis che non ci arriva.

La reazione d’orgoglio dei biancorossi è tuttavia immediata: taglio di Barrasso e tiro a giro di Morra che dal limite dell’area confeziona una gemma imprendibile per Ritzopoulos. Ma gli ospiti non demordono e pigiano ancora il piede sull’acceleratore. Al 25’ il raddoppio con Manzari: assist stavolta di Loseto e zampata da attaccante esperto che sorprende la difesa locale.

Per il tris serve attendere il 37’: sgroppata di Lanzone da applausi e bravo a seminare il panico sull’ out di sinistra, a Prekducaj non resta che depositare il pallone in rete a porta semi sguarnita. Detto…fatto, e 1-3. Ma la gara non si chiude affatto perché due minuti dopo la Molfetta Calcio trova il 2-3 che accorcia le distanze. Riparte Barrasso, assist al bacio per Guadagni che supera un avversario e poi trova l’angolino giusto per segnare.

Nella ripresa i ritmi calano drasticamente e se la Polimnia bada a conservare senza eccessivi affanni il vantaggio, la squadra biancorossa risulta incapace di impensierire severamente i rossoverdi. Al 51’ Morra è impreciso, al 67’ la punizione di Ciranna è facile da bloccare per il portiere.

Al 96’ gli ospiti potrebbero addirittura calare il poker con Lanzone ma De Santis è attento. Dopo sei minuti di recupero la partita finisce e il punteggio rimane invariato: Molfetta due, Polimnia tre.

