Coppa Italia Serie D, Virtus Francavilla-Ugento 2-1: biancazzurri ok in rimonta

Si è aperta ufficialmente, con il turno preliminare di Coppa Italia, la stagione di Virtus Francavilla e Ugento. Alla Nuovarredo Arena vince la formazione di Ciro Ginestra, che in rimonta s’impone 2-1 e si regala la sfida contro il Francavilla in Sinni nel primo turno.

PRIMO TEMPO. È un derby pugliese ricco di occasioni da gol, la prima arriva al 4’ e porta la firma di Grisley: sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, il colpo di testa del centrocampista dell’Ugento sfiora il palo alla sinistra di Cevers. Pochi istanti dopo primo cambio obbligato tra le fila dei salentini: fuori Viedma per un problema muscolare, al suo posto Linares. Al 9’ squillo dei padroni di casa, con il colpo di testa di Sosa che non inquadra lo specchio della porta. Un minuto dopo, contropiede della formazione di Ginestra, ancora con l’attaccante argentino che va alla conclusione da posizione defilata, ma senza centrare il bersaglio. Al 13’ tiro a giro di Taurino, con il pallone che termina sul fondo. Passano dieci minuti e arriva il primo episodio chiave della gara: fallo in area di rigore ai danni di Sosa, che s’incarica della battuta dagli undici metri, trovando però l’ottima risposta di Di Donato, che si rifugia in calcio d’angolo. Due minuti dopo ci prova anche Marconato con un tiro al volo di mancino, ma senza successo. Al 39’ cambia il parziale ed è l’Ugento a portarsi avanti nel punteggio: calcio d’angolo calciato forte e teso verso il primo palo da Ruiz, deviazione vincente di Baietti che sblocca il risultato. Nel primo dei tre minuti di recupero, però, ci pensa Pinto a riequilibrarlo: conclusione di Bonavolontà deviata da un difensore dell’Ugento, pallone che arriva nei pressi dell’ex Martina, che con un diagonale morbido supera Di Donato.

SECONDO TEMPO. La ripresa di apre senza cambi. E con la Virtus che dopo due minuti sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Sosa: presa plastica di Di Donato in tuffo. Al 57’ proteste del Francavilla per un presunto contatto nell’area di rigore dell’Ugento per un fallo su Taurino, per l’arbitro è tutto regolare. Un minuto dopo l’ora di gioco squillo dei salentini con una botta da fuori di Bedini, che non trova il bersaglio. Lo centra, però, Taurino sul capovolgimento di fronte: un gran gol da parte dell’ex Casertana, che prende la mira da fuori e pesca il jolly sul secondo palo completando la rimonta dei biancazzurri. Al 68’ Virtus a un passo dal tris con Gjonaj: il fantasista prende la mira e calcia a giro, sfiorando il secondo palo. Un minuto dopo è prodigioso l’intervento di Cevers, che strozza l’urlo in gola a Martinez: conclusione a botta sicura del difensore di Oliva, brivido per la Virtus. All’82’ colpo di testa di Sosa, che termina alto di poco; passano tre minuti e il bomber argentino colpisce anche la traversa. Nel finale i biancazzurri controllano e mettono il sigillo sul passaggio del turno: domenica sarà Francavilla in Sinni contro Virtus Francavilla.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author