Virtus Francavilla, Ginestra: “Soddisfatto della prova, abbiamo creato tanto”

Ciro Ginestra, tecnico della Virtus Francavilla, ha parlato così dopo la vittoria per 2-1 in Coppa Italia contro l’Ugento: “Mi aspettavo un Ugento propositivo, mantenendo lo spirito che ha proposto anche lo scorso anno in Eccellenza. Sapevamo che non sarebbe stata semplice, abbiamo sofferto un po’ sulle palle inattive. Però sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi, peccato per quel calo mentale dopo il rigore sbagliato: ci siamo un po’ innervositi, ma poi abbiamo disputato una bella partita”.

Sul campionato alle porte: “Il campionato di Serie D è molto difficile, siamo nel girone più difficile che c’è. Per vincere non bisogna sbagliare niente, sicuramente avremo delle difficoltà, proprio in questi momenti dovremo essere bravi nella gestione. Siamo in una società forte e perfetta, che ci permette di lavorare bene”.

Infine un passaggio sul mercato: “Abbiamo necessità di prendere un attaccante, dobbiamo essere bravi ad acquistare un giocatore forte, da affiancare a Sosa. Arriverà anche qualcun altro, abbiamo intenzione di giocarcela per un campionato di vertice”.

