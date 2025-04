Maiorano (FdI): “Condanna ferma contro le minacce a Meloni”

«Esprimo la mia più ferma condanna per la vile e inaccettabile escalation di violenza verbale e simbolica contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni». Così Giovanni Maiorano, deputato pugliese di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Affari costituzionali e della Commissione Parlamentare Antimafia, interviene dopo il grave episodio avvenuto a Milano, dove durante una manifestazione pro-Palestina è apparsa la scritta “Spara a Giorgia”.

Un gesto che, secondo Maiorano, rappresenta «un punto di non ritorno» e richiama «le pagine più oscure della nostra storia repubblicana». Il parlamentare sottolinea come l’episodio non sia isolato, ma si inserisca in un clima di crescente ostilità che desta profonda preoccupazione.

Da qui l’appello all’intera classe politica, in particolare alle forze di opposizione, affinché esprimano «una posizione netta e inequivocabile» e condannino senza riserve questi gesti intimidatori.

«L’unità nel respingere ogni forma di violenza e incitamento all’odio – conclude Maiorano – è un imperativo democratico. Al Presidente Meloni va la mia piena solidarietà, con la certezza che non si lascerà intimidire da simili attacchi».

