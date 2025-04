Lecce, tegola Gaby Jean: c’è lesione, stagione finita

Stagione finita per Gaby Jean. Il difensore del Lecce, sceso in campo dal primo minuto contro la Juventus, è uscito per infortunio al 10’ del primo tempo dopo un duro contrasto che lo ha visto sfortunato protagonista. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto in mattinata hanno evidenziato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

IL COMUNICATO DEL LECCE

L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Gaby Jean si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

