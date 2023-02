Ssc Bari, Esposito: “Qui per togliermi etichette ingiuste su di me”

BARI – Sebastiano Esposito parla in conferenza stampa della sua esperienza a Bari, di quello che gli è mancato in carriera e delle cose scritte in questi anni su di lui.

Cosa è mancato fin adesso? “Non so precisamente cosa mi è mancato, ma sicuramente qualcosa è mancato altrimenti non sarei andato via dall’Inter. Sono qui per dare il mio meglio, spero di riuscirci, spero di infiammare una piazza che è importante, che ha una storia e che ha dei tifosi spettacolari. Ho tanta fame, ho una voglia pazza di far bene. Spero di dimostrare a chi non ha puntato su di me che ha sbagliato”.

Quello che si dice su di lui? “Vedo che alcuni giornalisti si divertono a parlare della mia testa, a me dà un po’ fastidio; sono un ragazzo giovane, ho fatto i miei errori, ma alcune cose sono inventate. Non sono un genio ma ho una personalità molto forte, una personalità che forse ad alcuni ha dato fastidio in passato. Alla fine però sono un bravo ragazzo, sono qui per togliermi l’etichetta che mi è stata affibbiata”.

