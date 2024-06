Spinazzola, aggressioni alla Rems: personale in agitazione

Il 3 giugno, il direttore sanitario e un tecnico della riabilitazione della Rems di Spinazzola, struttura dedicata ai detenuti con disturbi mentali e socialmente pericolosi, sono stati aggrediti da alcuni reclusi. A darne notizia è la Filcams Cgil Bat, che denuncia il quinto episodio di violenza registrato nelle ultime settimane.

Il sindacato riferisce che la prima aggressione è avvenuta il 22 maggio, quando quattro guardie giurate sono rimaste ferite mentre cercavano di placare una lite tra due detenuti con problemi psichiatrici. Il 24 maggio, altri infermieri sono stati aggrediti e, il 30 giugno, guardie giurate e personale sanitario sono stati colpiti da una mattonella lanciata da un detenuto.

Tina Prasti, segretaria generale della Filcams Cgil Bat, ha annunciato lo stato di agitazione e ha lanciato un appello alla nuova prefetta della Bat, Silvana D’Agostino, affinché intervenga per risolvere una situazione che si sta protraendo da troppo tempo.

“C’è un problema di carenza di personale nella struttura: in servizio ci sono due o al massimo tre guardie, non quattro come previsto dall’appalto affidato dalla Asl all’istituto di vigilanza, con un conseguente sovraccarico di lavoro. Non è più accettabile una situazione del genere, la Asl deve intervenire”, ha concluso la sindacalista.

