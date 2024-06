Barletta, una moneta per ricordare Pietro Mennea

È dedicata a Pietro Mennea, compianto atleta barlettano e campione olimpico nei 200 metri piani alle Olimpiadi di Mosca del 1980, la moneta che celebra i Campionati Europei di Atletica Leggera, in programma a Roma dal 7 al 12 giugno. La presentazione del cimelio, coniato in una tiratura di 5000 esemplari, è avvenuta a Barletta presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Disegnata dall’artista Emanuele Ferretti, la moneta non ha solo una funzione commemorativa, ma serve soprattutto a far vivere per sempre un’icona dello sport mondiale come Pietro Mennea. Numerosi, in ogni caso, i dettagli nel significativo tributo della Zecca dello Stato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author