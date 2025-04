San Ferdinando, lo show di Angels’ Ballet con il maestro Garrison

SAN FERDINANDO – Le emozioni della danza aerea, propedeutica, classica e contemporanea, con lo spazio dedicato anche al pilates. A San Ferdinando va in scena lo spettacolo di Angels’ Ballet, alla presenza del maestro Garrison Rochelle che ha consegnato gli attestati alle protagoniste e ai protagonisti dell’evento della prestigiosa scuola di danza del territorio. Dai grandi ai più piccini, con la voglia di mettersi in gioco anche sul palco dell’Auditorium cittadino.

La connessione tra corpo e mente parte dalle fasce d’età più tenere, si consolida tra i giovani e resta viva anche tra gli adulti. Non ci sono preclusioni e lo spettacolo è garantito, come dimostra l’entusiasmo di Garrison e di tutti i protagonisti.

Angels’ Ballet si propone non soltanto come movimento sportivo e sviluppo della disciplina artistica, ma anche come un volano culturale, sociale e morale volto alla coltivazione del talento. Anche quest’anno, la scuola di danza di San Ferdinando conferma il suo spessore e soprattutto la capacità di essere un attrattore per la comunità grazie alla fiducia reciproca con i genitori e gli atleti.

