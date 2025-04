Morte mamma e figlia incinta: indagato 65enne sopravvissuto a incidente

È stato iscritto nel registro degli indagati l’uomo di 65 anni rimasto coinvolto nel terribile incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì scorso sulla strada provinciale 13, tra Andria e Bisceglie, in territorio di Trani. L’impatto è costato la vita a Rosa Mastrototaro, 63 anni, e a sua figlia Margherita Di Liddo, 32 anni, al settimo mese di gravidanza. Entrambe erano originarie di Bisceglie.

L’uomo, anche lui ferito nello scontro, dovrà rispondere di omicidio stradale e interruzione colposa di gravidanza. La Procura di Trani ha inoltre disposto l’autopsia sui corpi delle due vittime: il conferimento dell’incarico medico-legale è atteso per mercoledì.

Nell’incidente è rimasto ferito anche Natale Di Liddo, marito di Rosa e padre di Margherita, tuttora ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, la Lancia Y rossa guidata dall’uomo indagato, proveniente da Bisceglie e diretta verso Andria, avrebbe invaso la corsia opposta, centrando in pieno la vettura su cui viaggiavano le due donne. Saranno ora gli accertamenti della Polizia Locale di Trani a chiarire con esattezza dinamica e responsabilità del tragico impatto.

