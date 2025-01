Specchia (LE), è polemica tra il sindaco e il parrocco

Specchai (LE) – Duro scontro tra sacro e profano in quel di Specchia, una sorta di Don Camillo e il sindaco Peppone in chiave salentina con il parroco del borgo del Sud Salento che ha deciso di non celebrare le funzioni domenicali in segno di protesta. Motivo del contendere tra Don Antonio Riva e la prima cittadina Anna Laura Remigi sarebbe la richiesta di quest’ultima di avere un ruolo all’interno del Comitato Feste San Nicola. Una istanza che il prete avrebbe rispedito alla mittente senza alcuna possibilità di apertura sulla questione. Da qui avrebbe preso il via un interlocuzione accesa tra sindaco e curato al termine del quale Don Antonio avrebbe accusato un malore e si sarebbe dovuto rivolgere a un medico; al termine dell’episodio la scelta del parroco di chiudersi in un silenzio e non celebrare la messa della domenica. Non è mancato l’abbraccio solidale della comunità di Specchia nei confronti di Don Antonio e per questo, anche grazie a un manifesto fatto circolare su internet, è stata convocata una fiaccolata per mercoledì 29 gennaio. Fedeli e non solo si sono dati perciò appuntamento nei pressi della chiesa madre alle ore 19:00 per testimoniare la propria vicinanza al loro parroco chiedendo di non abbandonare la comunità specchiese.

