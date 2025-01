Salento, il sindaco di Surbo risponde a Scorrano: “Polemiche inutili”

La centrale biogas che sarebbe sorta a poco più di 400 metri dall’Abbazia di Cerrate, sito d’interesse storico-culturale tutelato dal FAI, come ormai risaputo non si farà. A negare l’autorizzazione l’amministrazione leccese dopo aver atteso le valutazioni dei tecnici. Un risultato però che ha continuato ad alimentare polemiche. Il sindaco di Surbo Ronny Trio, sempre in risposta all’assessore leccese Gianpaolo Scorrano, ha sottolineato che non è in suo potere chiudere la centrale biogas già presente all’interno del proprio comune.

