Appalti truccati in Salento: tre sindaci indagati per corruzione e truffa

La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta su presunte irregolarità negli appalti per la manutenzione del verde pubblico che coinvolge amministratori locali di alcuni comuni salentini, tra cui Maglie, Ruffano e Sanarica. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione a delinquere, corruzione anche elettorale, falso, turbativa d’asta, frode in pubbliche forniture e truffa,

Sarebbero stati chiesti i domiciliari per Toma e Sticchi e il carcere per Cavallo.

In totale, sono una trentina gli indagati, tra cui il sindaco e il vicesindaco di Maglie, Ernesto Toma e Marco Sticchi, il sindaco di Ruffano, Antonio Rocco Cavallo, e il sindaco di Sanarica, Salvatore Sales, insieme al suo vice, Dario Andrea Strambaci.

Il giudice per le indagini preliminari di Lecce, Stefano Sala, ha notificato i decreti di fissazione degli interrogatori preventivi richiesti dalla pm Matia Vallefuoco. Tali interrogatori mirano a valutare l’emissione di eventuali misure cautelari. L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza di Lecce, riguarda fatti avvenuti tra il 2020 e il 2022.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author