Barletta, assalto armato a stazione di servizio

BARLETTA – Un assalto in piena regola, quello che si è consumato a Barletta presso una stazione di servizio nella periferia ovest della città, a ridosso dello svincolo della SS16bis di Patalini.

Un commando di tre persone si è fiondato nell’area di servizio, come ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Un uomo ha aggredito un benzinaio alle spalle, bloccandolo a terra durante un’attività di rifornimento carburante. Un secondo, sopraggiunto subito dopo, ha puntato un fucile contro un secondo operatore.

La rapina, che ha permesso ai malviventi di sottrarre il denaro dalle tasche del benzinaio, si è conclusa in meno di un minuto, con i due che si sono dati alla fuga a bordo dell’auto di un terzo complice. Indagini in corso per identificare i responsabili.

