VIESTE (FG) – Un vero e proprio agguato a Vieste nel foggiano. Due uomini sono stati feriti da colpi d’arma da fuoco in un agguato avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì, le due persone raggiunte dai proiettili sarebbero già note alle forze dell’ordine, soccorse sono state trasportate in ospedale.

+++ IN AGGIORNAMENTO+++