Due incodenti si sono verificati nel giro di poche ore sulla Nardó-Avetrana

Il primo in località Boncore. Un furgoncino Fiat Doblò e un’Alfa 146 si sono scontrati per cause da accertare. Feriti in maniera non grave i due conducenti che sono stati trasportari con codice gianno in ospedale. Per i rilievi sono giunti gli Agenti di Polizia Locale di Nardó.

A destare maggiore preoccupazione il secondo incidente avvenuto un’ora dopo, sempre sulla provinciale 359.

Nei pressi di via Colmonese, nel territorio di Porto Cesareo, due auto si sono scontrato e una nell’impatto si è ribalta. Tre i feriti, un uomo di Mesagne e due donne, tutti trasportati in ospedale, ma in condizioni fortunatamente non preoccupanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Veglie, i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Porto Cesareo.