Chiusa per 15 giorni la kebabberia di via Dalmazio Birago a Lecce, oggetto di numerosi interventi da parte delle forze dell’ordine.

Gli agenti della Questura di Lecce hanno notificato ed eseguito il decreto ex art. 100 T.U.L.P.S. emesso dal Questore che dispone la chiusura e sospensione della licenza per 15 giorni al “RED CHILLIES KEBAB”.

Tra gli episodi in cui si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine, la rissa del 29 maggio scorso che si è sviluppata all’interno del locale, per poi proseguire all’esterno, che ha visto coinvolte sette persone tra cui un minorenne ed un pluripregiudicato ed in cui una delle persone coinvolte ha riportato lesioni personali.

Numerosi gli esposti presentati dai residenti della zona turbati dalla situazione di grave allarme per le problematiche connesse all’attività dell’esercizio commerciale, divenuto luogo di ritrovo fino a notte tarda da avventori dediti all’uso di bevande alcoliche con conseguente disturbo della quiete pubblica

Inoltre, nel corso di numerosi interventi effettuati dagli agenti di Polizia, sono state contestate svariate volte anche l’inosservanza della normativa per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e l’illecito amministrativo della vendita di bevande alcoliche oltre l’orario consentito.

Tali condotte, che costituiscono oggettivamente un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno indotto il Questore di Lecce ad adottare il provvedimento in questione