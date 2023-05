All’età di 95 anni si è spento nella notte Elio Greco che, a Martina Franca, era Presidente della Fondazione Nuove Proposte.

Personalità della cultura nota in Italia per aver istituito numerose biblioteche e donato libri in ogni posto sul territorio nazionale, diventando un autentico ambasciatore della cultura e promotore della diffusione del libro.

Incarichi ricoperti dal Presidente, avv. Elio Greco:

Dirigente dell’ufficio legale dell’ente riforma a Bari

Assessore alla Cultura del Comune di Martina Franca durante l’Amministrazione del sindaco Franco Palazzo

Destinatario del riconoscimento di Patriae Decus a Martina Franca

Grande Ufficiale della Presidenza della Repubblica, nominato dal Presidente Carlo Azelio Ciampi

Presidente della Fondazione Nuove Proposte

La Fondazione è stata il fiore all’occhiello dell’attività di Elio per più di 50 anni. Ideata agli inizi degli anni settanta dall’amicizia con Giuseppe Chiarelli, Primo Presidente della Corte Costituzionale, appoggiata da Renato Dell’ Andro, politico pugliese, ha iniziato la sua attività con il “Premio Ignazio Ciaia”, iniziativa dedicata allo scrittore e protagonista della rivoluzione napoletana del 1799, fasanese di origine.

L’obiettivo della Fondazione Nuove Proposte è sempre stato quello di diffondere cultura, con un meccanismo particolare: quello di destinare al premiato una mini biblioteca da 50 a 100 volumi per creare o incrementare centri di cultura

Sono così nati, grazie a lui, numerosi premi per ricordare e onorare illustri pugliesi:

Premio Giuseppe Chiarelli per gli studi giuridici

Premio Donato Menichella, Governatore della Banca d’Italia, per gli studi socio economici

Premio Eugenio Selvaggi per il giornalismo

Premio Dell’Andro, sempre in campo giuridico

Premio Giovanni Cassandro per gli studi di storia del diritto italiano

Premio Sport e legalità

Numerose iniziative nel nome di Aldo Moro

Premio Motolese

Premio Cassano

Agli inizi degli anni ’70, quando nacque Nuove Proposte, tra gli amici più vicini c’erano l’allora Sindaco di Martina Franca Alberico Motolese, l’allora Ministro Senatore Giulio Orlando, l’Arcivescovo Monsignor Guglielmo Motolese, il Senatore Sebastiano Carucci, l’Onorevole Giuseppe Caroli, l’Avvocato Giovanni Margiotta (co-fondatore nel 1945 della Democrazia Cristiana nel Salento, nel tarantino e in particolare a Martina Franca), l’Avvocato Michele Carrieri che all’epoca fondò a Martina il primo Sindacato Libero Italiano, gli Avvocati Giovanni Chisena e Luigi Desiati, entrambi Pretori Onorari, il Professor Michele Pizzigallo, storico, saggista e docente di Storia e Filosofia, il Commendator Giovanni Matera, il Sindacalista Vincenzo Angelini e l’indimenticabile amico di sempre Matteo Marseglia, il Professor Franco Punzi, all’epoca Vice Sindaco della città, gli allora Assessori Michele Ruggieri e Antonucci Silvestri, e principalmente i Professori Giuseppe Chiarelli non ancora Giudice Costituzionale e Giacomo Giacobelli Segretario Generale del Comune di Bari e, quindi, il Giornalista Lorenzo D’Arcangelo, grazie al quale Nuove Proposte riuscì a dialogare con la società civile di Martina Franca e non solo di Martina Franca e con il mondo giornalistico italiano.

