Serie D: Violenza sessuale, arrestati due calciatori del Livorno

La Polizia di Milano ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di due calciatori del Livorno per una presunta violenza sessuale di gruppo commessa lo scorso marzo 2022 ai danni di una studentessa americana nel capoluogo lombardo. Si tratta del 23enne Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante del Livorno Cristiano Lucarelli, e del 22enne Federico Apolloni

A Barcellona il calciatore brasiliano Dani Alves è stato fermato nell’ambito di un’indagine sempre per presunta violenza sessuale. Preso in custodia dalla polizia, sarà ascoltato in tribunale.

