Cerignola: Ufficiale, dal Sassuolo arriva Samele

Il Cerignola ha ufficializzato il tesseramento in prestito dell’attaccante Luigi Samele, classe 2002, punta centrale di proprietà del Sassuolo. In questo primo scorcio di stagione ha totalizzato 8 presenze e 1 gol.

Cresciuto nel settore giovanile del Foggia, squadra della sua città natale, ha giocato nella compagine Primavera rossonera per poi passare alla Primavera del Teramo nella stagione 2019/20. Nella stagione 2020/21 espedisce in serie C con la maglia del Monopoli dove colleziona 12 presenze e 1 gol sino ad approdare in serie A alla corte del Sassuolo. Qui si mette in luce nella formazione Primavera sino a giungere in prima squadra dove conquista anche una presenza nella massima serie italiana.

