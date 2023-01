Foggia, ufficiale l’arrivo di Bjarkason dal Venezia

Il Foggia rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive di Bjarki Bjarkason dal Venezia. Il calciatore di lega al club rossonero fino al 30 giugno 2023.

“Foggia è una grande piazza, merita altre categorie. Sarà un’avventura stimolante, voglio far bene e regalare tante emozioni al pubblico rossonero. Forza Foggia!” Queste le parole di Bjarkason ai microfoni del club rossonero.

Bjarki Bjarkason nasce a Reykjavik l’11 maggio 2000. L’esterno d’attacco islandese muove i primi passi in Islanda, vestendo tutte le maglie delle giovanili nazionali. Arriva in Italia al Venezia nel 2020. Il club della laguna decide di far crescere Bjarkason in prestito prima al Catanzaro (stagione 2021/2022) ed ora al Foggia.

