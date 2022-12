Serie D, le ultimissime di calciomercato

Condividi su...

Linkedin email

Mancano tre giorni alla chiusura del calciomercato di Serie D e le squadre provano a stringere i tempi per chiudere le trattative. Vincenzo Caso Naturale è a un passo dalla Nocerina. L’ala destra classe 1990 arriva dall’Afragolese. Emanuele Cuomo, invece, è un nuovo giocatore della Cavese. A poche ore dalla sfida tra Nocerina e gli aquilotti, il ragazzo del 2002 si trasferisce a Cava proprio dai rossoneri. L’attaccante sloveno Erwin Tiganj, classe 1999, si trasferisce dal Matera al Ghiviborgo. Il portiere Dario Suma, classe 2001, sta per passare dal Martina al Matera. Casarano-Citro è ufficialmente saltata. Dopo la frenata degli ultimi giorni, la trattativa si è completamente arenata e l’ex Frosinone non vestirà la maglia dei salentini. La Puteolana prova a chiudere il colpo Marko Zulj del Lamezia Terme. A Lavello è ufficiale l’arrivo di Vincenzo Liccardi, attaccante classe 1989.