Serie C: Girone C, gli arbitri designati per la 20a Giornata

Le partite e gli arbitri designati per la 20a Giornata (1a di ritorno) del Girone C della Serie C, in programma venerdì 23 dicembre.

AVELLINO-PESCARA: Marco Emmanuele di Pisa (Roberto Allocco di Bra e Stefano Franco di Padova. IV: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola)

AZ PICERNO-CATANZARO: Enrico Maggio di Lodi (Giorgio Lazzaroni di Udine e Marco Toce di Firenze. IV: Gianluca Grasso di Ariano Irpino)

CERIGNOLA-MONTEROSI: Mattia Caldera di Como (Egidio Marchetti di Trento e Simone Piazzini di Prato. IV: Liberato Maione di Ercolano)

CROTONE-MESSINA: Mattia Ubaldi di Roma 1 (Alessandro Antonio Boggiani di Monza e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore. IV: Enrico Gigliotti di Cosenza)

JUVE STABIA-GELBISON: Aleksandar Djurdjevic di Trieste (Marco Sicurello di Seregno e Luca Chiavaroli di Pescara. IV: Antonio Di Reda di Molfetta)

LATINA-FOGGIA: Adalberto Fiero di Pistoia (Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Giorgio Ravera di Lodi. IV: Domenico Castellone di Napoli)

POTENZA-FIDELIS ANDRIA: Davide Di Marco di Ciampino (Andrea Cravotta di Città di Castello e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria. IV: Domenico Mirabella di Napoli)

TARANTO-MONOPOLI: Gabriele Scatena di Avezzano (Stefano Galimberti di Seregno e Giacomo Monaco di Termoli. IV: Dario Di Francesco di Ostia Lido)

VIRTUS FRANCAVILLA-TURRIS: Valerio Pezzopane di L’Aquila (Giulia Tempestilli di Roma 2 e Andrea Zezza di Ostia Lido. IV: Vito Guerra di Venosa)

VITERBESE-GIUGLIANO: Giorgio Vergaro di Bari (Michele Piatti di Como e Gilberto Laghezza di Mestre. IV: Valerio Crezzini di Siena)