Sarà un mercoledì di calcio giocato quello che domani contraddistinguerà la 17^ giornata di campionato in Serie D. L’ultimo turno dell’anno solare vedrà i fari puntati sui tre derby pugliesi di giornata, a partire dalla sfida che vedrà di scena al “Puttilli” Barletta e Fasano. Missione aggancio per gli ospiti, desiderosi di tornare in zona playoff dopo lo scivolone di domenica. I padroni di casa, però, avranno tutte le intenzioni di arrivare alla sosta con in mano il secondo posto della graduatoria, che sia in solitaria o in compagnia del Nardò, che sarà a sua volta di scena ad Altamura. I biancorossi sono in striscia positiva e vogliono continuare a stupire, così come i salentini, che continuano ad essere la miglior difesa e la formazione meno battuta del torneo. Imperdibile anche la sfida Casarano-Bitonto, con i rossazzurri a caccia di una vittoria che manca ormai da un mese. Non sarà però semplice superare la squadra più in forma del momento, reduce da ben sei risultati utili consecutivi. Nei bassi fondi della classifica il Gravina tenterà il sorpasso sul Lavello, attualmente a +1. Stesso discorso per il Molfetta, che vincendo in casa dell’Afragolese si ritroverebbe un punto sopra i campani. Ormai destinata a chiudere il 2022 come fanalino di coda, la Puteolana è l’unica squadra a non aver ancora vinto in campionato. I granata tenteranno il colpo grosso in Basilicata, in casa di un Matera ancora imbattuto da quando c’è mister Ciullo in panchina. Queste le gare che si giocheranno alle 14.30, sono due quelle invece in programma per le 15: Brindisi-Gladiator e Martina-Francavilla. Gli adriatici vogliono restare quanto più vicini alla Cavese dopo il ko di domenica e proveranno a giovare dell’effetto Fanuzzi. Il Martina, che non vince da cinque giornate e che è reduce da due sconfitte di fila, proverà a rialzarsi a discapito di un Francavilla in salute, così da non farsi risucchiare dalla zona playout.