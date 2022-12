Ansia per Gianluca Vialli, le sue condizioni si aggravano

Condividi su...

Linkedin email Whatsapp

Mondo del calcio in ansia per Gianluca Vialli. Da Londra, dove vive da anni, arrivano notizie poco confortanti sulla sua salute. Le condizioni dell’ex Sampdoria e Juventus, affetto da un timore al pancreas scoperto nel 2017, si sarebbero aggravate al punto da rendere necessario il ricovero nella clinica dove aveva già sostenuto i due cicli di chemioterapia. Il momento è molto delicato, tant’è vero che madre 87enne, Maria Teresa, è partita da Cremona per l’Inghilterra.