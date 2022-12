Condividi su...

CERIGNOLA – Dinanzi ad un gran pubblico, il Cerignola liquida la Juve Stabia del cerignolano Colucci: al “Monterisi” finisce 4-2. Una partita divertente e ricca di spunti che rilancia gli ofantini in piena zona playoff. In cronaca: al 12’ il Cerignola sblocca il match: Langella lancia per Malcore che sul filo del fuorigioco resiste alla marcatura e piazza la sfera alle spalle di Barosi. L’Audace torna dunque al gol dopo tre gare, con l’ottava rete in campionato del suo numero nove. Al 15’ subito l’occasione del raddoppio: Achik in mezzo, Coccia non riesce a ribattere in rete. 36’, prima vera chance per la Juve Stabia: Scaccabarozzi su punizione colpisce la traversa. Nel finale di frazione il Cerignola sciupa il gol del raddoppio, Malcore serve di tacco Russo, Barosi respinge con i piedi e D’Andrea liscia clamorosamente a due passi dalla porta. La ripresa. Al 47’ Pandolfi manca il suggerimento di Silipo. Al 53’ Langella serve con un’altra palla illuminante Achik, il marocchino tutto solo si fa ipnotizzare dal portiere. 59’, la Juve Stabia si rende pericolosissima con la spaccata di Ricci, Saracco c’è. Sulla conseguente ripartenza l’Audace raddoppia: Achik innesca Sainz Maza che davanti a Barosi insacca con un tocco morbido. La gara si accende. Al 63’ Berardocco calcia da fuori, Saracco legge male la sfera che si scaglia sul palo. Ancora una volta, sul ribaltamento di fronte, il Cerignola trova la rete: Tascone scivola sul più bello, Achik a supporto serve D’Andrea che non lascia scampo alla difesa campana. La partita sembra in ghiaccio, non però per la Juve Stabia. I campani riaprono la contesa al 68’, quando Zigoni insacca di testa sul traversone di Mignanelli. Dieci minuti dopo arriva addirittura la seconda rete: sugli sviluppi di un corner, il neo entrato Santos si ritrova tutto solo e in rovesciata rimette tutto in discussione. All’82’ Zigoni devia un cross dalla destra, grosso pericolo per i pugliesi. Al termine di un finale divertente, in pieno recupero, il Cerignola chiude definitivamente i conti: al 92’ D’Ausilio non calcia ma serve Achik che questa volta non sbaglia. I gialloblù tornano al successo dopo tre gare, accorciando proprio sulla Juve Stabia. I campani perdono dopo 7 risultati utili consecutivi.

Foto di Audace Cerignola.