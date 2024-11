Serie D, la presentazione della 14a giornata di campionato

Tutto pronto per la 14esima giornata di campionato in Serie D. La Virtus Francavilla capolista ospita alla Nuovarredo Arena il Matera, in un confronto appulo-lucano che il Gruppo Editoriale Distante trasmetterà in diretta ed in chiaro su Teleregione. Confidano in un passo falso degli imperiali le inseguitrici.

Il Casarano sta alternando vittorie interne e pareggi esterni ormai da un mese, ed è chiamato a non sbagliare il test Francavilla in Sinni, con i lucani che hanno raccolto un solo punto nelle ultime cinque uscite, ma che in trasferta hanno perso una sola volta. Facile, solo sulla carta, l’impegno della Nocerina, ospite del Brindisi ultimo in classifica: momento “no” per entrambe le formazioni, capaci di raccogliere non più di un pareggio negli ultimi tre turni.

Tra le compagini più in forma del momento c’è sicuramente la Fidelis Andria, capace di vincere sette delle ultime otto gare disputate: i federiciani saranno ospiti a Matera di un Gravina dal proprio canto desideroso di rialzarsi dopo il ko di Ischia ed il pareggio con il Francavilla in Sinni. Vuole proseguire il proprio momento magico il Martina, che conta di entrare in zona playoff: gli itrani non fanno altro che vincere da un mese, e domenica ospiteranno un Ugento ritrovatosi in casa, ma che in trasferta fa ancora non poca fatica.

Vuole avvicinarsi alla griglia delle prime cinque anche il Nardò, incapace di vincere nelle ultime quattro, ma desideroso di tornare al successo. Non sarà sicuramente facile battere però la Palmese in Campania. Prima in casa per Agovino alla guida del Fasano, che dopo il bel pareggio di Nocera vuole regalare ai biancazzurri della Selva la prima gioia al Curlo contro l’Angri.

Il Faso non è però l’unica squadra a non aver ancora vinto in casa nel corso di questo campionato. Questo dato negativo appartiene anche al Costa d’Amalfi, impegnato nel derby interno tutto campano con l’Ischia. Il Manfredonia penultimo guarda proprio i costieri, appaiati a quota 9 con i sipontini, ma non deve distrarsi: domenica si va ad Acerra.

