Lecce, Corvino e Sticchi in coro: “Momento storico”

Martignano (LE) – Obiettivo, traguardo, sogno, certamente storia. Tutto questo e molto più è avvenuto all’ex Cittadella dello Sport di Martignano dove è stata posata la prima pietra o, come dimostrato dal presidente Saverio Sticchi Damiani e dal direttore tecnico Pantaleo Corvino, è stata data la prima “vangata” per l’inizio dei lavori del centro sportivo di proprietà della società giallorossa. Un altro sogno a strisce giallo rosse che si appresta a diventare realtà per rendere la squadra di un intero territorio esempio sempre più virtuoso a livello regionale e nazionale.

