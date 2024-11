Basket A2/M, Valtur Brindisi: prova del 9 in casa della capolista Rimini

Reduce da tre vittorie nelle ultime quattro giornate, la Valtur Brindisi di coach Piero Bucchi si prepara a uno dei test più impegnativi della stagione. Domenica 1 dicembre, alle 18:00, i biancoazzurri sfideranno al PalaFlaminio la capolista RivieraBanca Basket Rimini, squadra al comando solitario della classifica di Serie A2 con 22 punti, frutto di undici successi in dodici gare. L’unica sconfitta dei romagnoli risale allo scorso 20 ottobre, contro Cividale, attuale seconda forza del campionato.

Per Brindisi, la partita rappresenta un’occasione per testare lo stato di forma fisico e mentale, grazie anche al recupero degli infortunati Ndzie e Vildera, sebbene restino ancora ai box De Vico e Ogden. L’assistant coach Marco Esposito ha presentato così la sfida: “Affrontiamo la prima della classe, una squadra di grande talento offensivo. Chiederemo ai ragazzi concentrazione e fisicità, cercando di limitare il loro eccellente reparto guardie. Dovremo mantenere un buon ritmo e condividerci il pallone per confermare le percentuali positive viste nelle ultime gare”.

La partita sarà un appuntamento speciale anche per gli ex: coach Sandro Dell’Agnello, dieci presenze sulla panchina brindisina nella stagione 2017/18, e coach Piero Bucchi, che dal 1992 al 1999 è stato protagonista a Rimini, conquistando la promozione in Serie A1 nel 1996/97.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass e in diretta radiofonica su Ciccio Riccio. Inoltre, sarà visibile in differita lunedì sera alle 23:00 su Teleregione, media partner del club biancoazzurro.

