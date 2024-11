Taranto, Cazzarò: “Juve Next Gen da affrontare con coraggio”

Vincere per eliminare l’idiosincrasia con gli scontri diretti e lanciare un chiaro segnale alle concorrenti. Questo l’obiettivo del Taranto che si appresta ad affrontare la Juventus Next Gen nella diciassettesima giornata del Girone C di Serie C. Queste le parole di Michele Cazzarò, tecnico degli ionici, nella conferenza stampa di presentazione del match: “Non è l’ultima spiaggia ma è una partita importante, da affrontare in modo diverso rispetto alle precedenti. Un risultato positivo ci permetterebbe di essere vivi. Siamo pronti ad affrontare il viaggio e la partita”.

Juventus Next Gen: “Affronteremo una squadra giovane ma di qualità, con tanti ragazzi che faranno carriera e che si allenano già con la prima squadra. Dovremo attaccare più alti e fare il massimo per vincere. Servirà fare la partita e avere più coraggio”.

Il viaggio: “Questo viaggio penalizza un po’ ma cercheremo di smaltirlo in fretta”.

Fase offensiva: “La Juventus Next Gen attacca con tanti uomini, magari non concretizza ma crea varie occasioni. Noi, invece, abbiamo difeso troppo bassi, avendo incontrato anche squadre forti. Domenica dovremo essere bravi a sfruttare i problemi degli avversari”.

Singoli: “Giovinco potrebbe far compiere il salto di qualità a questa squadra. Ha qualità meravigliose ma deve metterselo in testa”.

Mercato: “A gennaio, i giocatori bravi restano tutti nelle squadre di appartenenza ma siamo pochi a livello numerico”.

Punti di riferimento societari: “Sapio era il nostro punto di riferimento ma ora è tornato al settore giovanile. Parlo con Campbell quando è a Taranto ma credo ci voglia una figura fissa come riferimento”

