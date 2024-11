Team Altamura, Di Donato: “Faremo di tutto per vincere”

La Team Altamura, dopo la sconfitta in campionato contro il Picerno, è riuscita a riscattarsi passando ai quarti di finale dopo aver sconfitto ai rigori il Potenza. Domani, però, si torna a giocare il campionato. Sarà un match fondamentale per la lotta salvezza, visto che l’avversaria sarà la Juventus Next Gen, e i biancorossi hanno intenzione di conquistare la seconda vittoria consecutiva al San Nicola di Bari. In vista del match, l’allenatore dell’Altamura, Daniele Di Donato, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa pre-partita. Di seguito, le sue parole.

Sulla partita: “Il Trapani è una squadra forte che vuole fare grandi cose. È una realtà che meriterebbe qualcosa in più. Sarà una partita difficile. Faremo di tutto per vincere”.

Sullo stadio: “Ci piacerebbe tornare il prima possibile allo stadio. La società si è impegnata molto e sta cercando di mettere a nostra disposizione un impianto importante”.

Sulla rosa: “Non recupera Leonetti, domani lo porterò con me e vedró se utilizzarlo. Minesso oggi si è allenato per la prima volta, valuteremo se utilizzarlo. Il resto è disponibile”.

Sulla Coppa Italia: “Ci tenevamo passare il primo turno, vogliamo arrivare fino in fondo”.

