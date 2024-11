Fidelis Andria, le probabili scelte di Scaringella per il Gravina

Sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto partite giocate, quindici reti segnate e appena tre incassate e un quarto posto in classifica con appena tre lunghezze di margine dal primato occupato dalla Virtus Francavilla: se è un sogno, non svegliate la Fidelis Andria di mister Scaringella, la cui cura continua a sortire effetti miracolosi sulle sorti della squadra biancoazzurra. Adesso l’obiettivo è quello di non fermarsi, seppur nella piena consapevolezza di un imminente impegno in arrivo parecchio complicato. Domenica la truppa biancoazzurra sarà ospite del Gravina di Tiozzo, reduce sì dal passo falso rimediato in quel di Ischia, ma senza dubbio al contempo una delle principali sorprese di questo avvio di stagione nel Girone H di Serie D.

Sarà una sfida dal sapore speciale per Mateus Da Silva, uno che lo scorso anno fece le fortune della compagine murgiana concludendo la stagione da capocannoniere del raggruppamento e che invece nell’attualità continua a essere sempre più protagonista del progetto tecnico federiciano: cinque i gol da lui messi a segno fino a questo momento, l’ultimo dei quali nello scorso weekend contro l’Acerrana. Toccherà proprio al centravanti brasiliano guidare l’attacco di una Fidelis che al XXI Settembre-Franco Salerno di Matera tra qualche ora dovrebbe scendere in campo con la formazione tipo.

Alle spalle del classe 1997, spazio al solito terzetto composto da Fantacci, Kragl e Jallow, con Marsico e Felleca a partire dalla panchina. In mediana conferma per il tandem consueto formato da Cancelli e da Risolo, mentre nel quartetto difensivo, dando per scontate le presenze al centro di Bonnin e Ferrara, saranno Ercoli, Imputato, Ceccanti e Derosa a giocarsi due maglie dal primo minuto sulle corsie laterali. Fischio di inizio fissato per le ore 14:30, la Fidelis vuole continuare a sognare.

