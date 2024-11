Foggia, Zauri: “Dobbiamo fare uno step in avanti”

I recenti risultati hanno consentito al Foggia di risollevare l’umore e la classifica. L’arrivo di Luciano Zauri, infatti, sembra aver infuso una nuova linfa nel club rossonero, reduce da tre risultati utili consecutivi. La mission dell’ex tecnico del Pescara, però, è solo all’inizio, come ammesso dal tecnico alla vigilia della sfida contro il Crotone: “Siamo contenti e soddisfatti per aver fatto un piccolo percorso che ci ha consentito di ottenere dei punti. Domani affronteremo una squadra forte e solida ma non sarà la partita della svolta. Dobbiamo essere pronti ad assorbire qualsiasi cosa, sarà una sfida importante ma non decisiva. Affronteremo una squadra davanti a noi in classifica, nutriamo rispetto per il Crotone ma useremo le nostre armi per vincere la partita. Non esiste il concetto di paura, abbiamo tutto per poter battere i nostri avversari”.

Assenze: “Santaniello non ci sarà, Vezzoni è squalificato mentre per Da Riva stiamo aspettando i risultati di un test”.

Divertimento: “Per me non esiste il concetto di divertimento. I ragazzi vanno sostenuti nel bene e nel male. Quando sono arrivato, i giocatori erano giù perché si sentivano responsabili, pur non essendo gli unici”.

Aspetti positivi: “Mi è piaciuta la disponibilità dei ragazzi. Ho trovato un gruppo che aveva voglia di rimettersi in gioco e dimostrare di non essere quelli visti nei primi mesi”.

Condizione fisica: “Ci sono tutt’ora dei ragazzi con piccoli acciacchi. Il recupero di qualche calciatore ci permette di non rischiare giocatori a rischio di infortunio”.

Miglioramenti: “Partiamo dall’atteggiamento avuto nelle ultime partite. Dobbiamo migliorare un po’ ovunque, siamo qui da poco e stiamo cercando di lavorare sotto i punti di vista fisici e mentali. Abbiamo trovato un po’ di credibilità ma ora dobbiamo fare uno step in avanti. Credo molto nel percorso”.

Fase offensiva: “Quando sono arrivato, avevo molte soluzioni in avanti. Abbiamo avuto gli infortuni di Sarr e Santaniello, potremmo pensare anche di schierare Emmausso come prima punta”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author