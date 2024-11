Fasano, Agovino: “Ci tengo tanto alla vittoria domenica, alcuni forfait in squadra”

Dopo il pareggio per 1-1 tutt’altro che agevole sul campo dell’ex capolista Nocerina, all’esordio di Agovino in panchina, il Fasano domenica alle 15 cerca il primo successo stagionale davanti ai propri tifosi. Per scacciare lo zero dalla casella delle vittorie al “Curlo” del campionato corrente, auspicando la risalita dalla zona playout, Ganci e compagni dovranno prima vedersela con l’Angri che in settimana ha affidato la panchina a mister Di Nola.

Il tecnico biancazzurro, Massimo Agovino, ha presentato così la sfida ai campani:

“Sono stranamente emozionato, ci tengo tantissimo a fare bene domenica. Vogliamo partire con il piede giusto in casa, è una vittoria che manca da tanto qui al “Vito Curlo”, bisogna farla con una diretta concorrente e dando una gioia a tutti. Prima della seduta pomeridiana di oggi, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché certe cose, ad onor del vero, le avevo viste dopo mese di lavoro con altre squadre. Qui ho raccolto già tanto, tatticamente parlando. È una squadra che mi dà più soluzioni, non mi piacciono le squadre codificate. Mi piacciono le formazioni con identità, senza intestardirsi nel modulo. Bisogna fare un mercato intelligente con il direttore per sistemare la squadra, portando giocatori funzionali al nostro obiettivo. Più in là potrò premiare anche qualche prospetto della juniores”.

SULL’ ANGRI: “L’Angri ha cambiato l’allenatore che conosco bene. Di solito il cambio porta sempre qualcosa in termini emozionali. Mi aspetto una battaglia, loro sono una squadra che gioca, non butta la palla in modo confusionario. Nonostante troviamo una squadra che viene con tanti stimoli, noi dobbiamo conquistare tre punti”.

SULLE ASSENZE ED I TIFOSI: “Abbiamo alcuni forfait importanti, ma non devono essere alibi per nessuno. Anche con un numero di giocatori esiguo possiamo fare una grande gara. Domenica non ho avuto modo di ringraziare i tifosi, mi ha fatto veramente piacere l’applauso alla squadra. Ora mi aspetto uno stadio che ci spinga alla vittoria”.

Annunciate dunque delle assenze dal tecnico che, oltre allo squalificato Bolzicco (espulso nell’ultima gara a Nocera), dovrà fare a meno di Ballatore e Signorile. La presenza del terzino classe 2005 e dell’attaccante ex Audace Cerignola è in forte dubbio.

