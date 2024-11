Benevento-Cerignola, quasi mille tifosi ofantini al “Vigorito”

La carica dei 1000, è stata ribattezzato così l’esodo che domani vedrà spostarsi alla volta di Benevento un migliaio di tifosi del Cerignola. Biglietti polverizzati nel corso della settimana, quella del “Vigorito” sarà una delle trasferte più numerose negli ultimi anni per la tifoseria ofantina.

In campo alle 15 Benevento-Cerignola, match di cartello della 17^giornata del Girone C di Serie C tra prima e seconda della classe, distanziate di quattro lunghezze a poche settimane dal termine del girone d’andata.

“Tutti a Benevento” recitano gli striscioni affissi dalla tifoseria organizzata per le vie centrali della cittadina dauna, in fibrillazione alla vigilia di un appuntamento storico per il sodalizio gialloblù.

