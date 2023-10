Serie D, il programma della 6^ giornata di campionato

Uno scontro al vertice, un derby tutto salentino ed una sfida apulo lucana. C’è davvero di tutto nella sesta giornata di campionato in Serie D, con i riflettori che punteranno la sfida fra le prime due della classe. Team Altamura e Fidelis Andria si sfideranno al “Degli Ulivi”: missione sorpasso per i padroni di casa, che scavalcherebbero in classifica la capolista in caso di vittoria. Proveranno invece ad allungare i biancorossi, cercando un successo già significativo in ottica promozione. Osserverà il derby con interesse il Martina, che reduce dal pareggio maturato proprio contro la Fidelis sarà ospite della Palmese ultima in classifica. Un’occasione ghiotta per la ciurma di Pizzulli, che proverà ad insidiare non solo le prime due della classe, ma anche la Gelbison al momento terza in graduatoria. I rossoblù giocheranno in casa contro il Fasano, una delle quattro formazioni ancora imbattute del girone H, nonché la miglior difesa con appena due gol subiti, al pari dell’Altamura capolista. Altri due derby pugliesi in programma, a partire da quello tutto salentino tra Nardò e Gallipoli. A Matino i granata cercheranno una vittoria scaccia crisi, contro un Gallipoli a caccia di punti salvezza. L’altro match tutto pugliese sarà quello che vedrà protagonisti al “Vicino” Gravina e Casarano. I gialloblù proveranno a rialzarsi dopo due ko di fila, mentre le serpi proveranno a sfruttare la striscia positiva da cui sono reduci per trovare i primi tre punti esterni del proprio campionato. Sfida apulo-lucana fra Matera e Barletta, con i biancorossi che lontano dal “Puttilli” hanno fino ad ora raccolto zero punti. Bitonto e Manfredonia ospiteranno rispettivamente Paganese e Santa Maria Cilento. Completa il quadro della sesta giornata la gara fra Rotonda e Angri.

