Serie D, il Nardò sogna il sorpasso e resta attivo sul calciomercato

La vetta adesso è vicina. Il Nardo ha approfittato dei tre pareggi consecutivi della Team Altamura per acconciare di quattro lunghezze sulla capolista, che ora dista appena due punti. Il Toro Sta continuando a mettere il fiato sul collo ai murgiani, che mentre provano a disintossicarsi dalla pareggite di inizio 2024, devono anche sperare che i granata scivolino, come fatto a Pagani. Il prossimo turno vedrà la formazione neretina di scena a Barletta, in casa di una formazione che non vince dal 12 novembre scorso. Un derby che si preannuncia dunque insidioso, contro un avversario affamato di punti.

Intanto, per quanto concerne il calciomercato, la finestra invernale potrebbe regalare nuovi rinforzi under a mister Nicola Ragno. Sembra particolarmente vicino l’attaccante Jean-Calvin Mbanga, centravanti francese classe 2002, attualmente in forza al Thun (club militante in quarta serie svizzera). Una prima punta strutturata, ma duttile, per la quale l’affondo potrebbe arrivare già nelle prossime ore. In casa granata piacciono anche due giovani pupilli del Lecce Primavera: l’irlandese Ed McJannet e l’albanese Dario Daka. L’impressione è che possa arrivare solo uno dei due classe 2004, con il Lecce che non sembra intenzionato a privarsi di entrambi. Il primo è un centrocampista di qualità e quantità, già nel giro delle giovanili della nazionale irlandese. Nel corso dell’attuale campionato di Primavera 1, ha realizzato 4 gol e sfornato 5 assist in 18 presenze. Ha giocato sicuramente meno nel corso di questa stagione Daka, laterale offensivo, che ha segnato solo in occasione del match contro la Sampdoria, pareggiato 2-2 in Liguria.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author