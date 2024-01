Crispiano: pubblicato l’Avviso per “La Biblioteca dei Ragazzi”

“La Biblioteca dei Ragazzi” è una modalità nuova di supporto alla genitorialità, prevede una serie di laboratori specifici per fasce di età e sarà realizzata presso la Biblioteca Natali che, a breve, riaprirà le porte al pubblico. Il progetto sarà affidato tramite Avviso Pubblico e, a tal fine, nel portale istituzionale del Comune di Crispiano è stata pubblicata la manifestazione di interesse propedeutica all’affidamento del servizio. L’Avviso è rivolto agli operatori economici interessati alla gestione del progetto, compresi gli Enti del Terzo Settore regolarmente iscritti al RUNTS (quindi OdV, APS e Cooperative sociali), operanti in forma singola o associata, che siano in possesso di qualificazione adeguata e del personale idoneo, oltre all’abilitazione sulla piattaforma TRASPARE di negoziazione telematica.

È un progetto certamente innovativo che rientra nella scheda di Intervento 1G ed è finanziato nell’ambito del Piano di Rigenerazione Sociale per l’area di crisi di Taranto. Innovativo perché La Biblioteca dei Ragazzi punta tutto su un nuovo approccio ludico, che si combina con emozioni, spunti ricreativi e multimediali, in base all’età dei bambini e dei ragazzi coinvolti rigorosamente insieme alle loro famiglie. La fase successiva a questa manifestazione di interesse, con la quale il Comune individua gli operatori idonei e interessati, sarà l’affidamento di tre tipologie di servizi laboratoriali. La tecnica della lettura ad alta voce è al centro del “laboratorio di letture animate”, una serie di appuntamenti dedicati alle famiglie con bambine e bambini tra i sei mesi e i cinque anni. Con il laboratorio “Letti di notte”, invece, la biblioteca si trasforma in una sorta di camping per una notte, aperta a giovani coppie con figli tra due e sei anni e attività notturne dedicate. Ai più grandi ci pensa “Mini Fablab”, il laboratorio dedicato agli adolescenti che, attraverso la lettura condivisa con i propri genitori, potranno cimentarsi nello sviluppo di competenze digitali riguardo la stampa, la legatoria e la produzione di oggetti con stampanti 3D.

L’Avviso pubblico è online nella sezione Avvisi e Bandi > Amministrazione Trasparente del portale istituzionale del Comune di Crispiano e scade il 31 gennaio 2024.

