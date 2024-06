Serie D: il Campobasso vince lo scudetto, Trapani travolto

Il Campobasso vince lo Scudetto Serie D 2023/2024 battendo il Trapani per 5-1 nella finale disputata nel pomeriggio di domenica 16 giugno al Comunale “Zecchini” di Grosseto.

Una vittoria netta quella dei ragazzi di mister Piccirilli che hanno trasformato in oro quasi ogni pallone toccato nel primo tempo: quattro gol e due pali nelle sei occasioni create nei 45’ iniziali, con la coppia offensiva Romero-Di Nardo in stato di grazia. A spaccare il match nei tre minuti tra l’8’ e l’11’ la doppietta dell’attaccante arrivato a gennaio dalla Lucchese, poi ancora Rasi e Di Nardo prima dell’unico gol realizzato dai granata col rigore trasformato al 31’ da Kragl per il fallo di Esposito su Balla.

Nella ripresa il tema non cambia di molto: il team di Torrisi si ferma al palo colpito da Kragl dopo appena 50 secondi, poi è ancora dominio rossoblù che trovano il 5-1 al 22’ con la doppietta di Di Nardo. Negli ultimi secondi della partita solo il palo nega al numero 9 la gioia della tripletta.

