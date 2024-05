Serie D/H: domenica si parte con play off e play out. Decisi gli orari

(di Roberto Chito) Nelle ultime ore sono stati stabiliti gli orari di play off e play out per quanto riguarda il Girone H. Il campionato, arrivato alla sua parte finale, vivrà le emozioni della post-season per decretare quelli che saranno gli ultimi verdetti.

Si scende in campo domenica 12 maggio. Per quanto riguarda le sfide dei play off, si giocheranno Martina-Casarano e Nardò-Fidelis Andria. Al Tursi, si scenderà in campo alle ore 18:00, mentre al Giovanni Paolo II, fischio d’inizio alle ore 16:00.

Per quanto riguarda i play out, si disputerà Angri-Gallipoli: fischio d’inizio alle ore 16:00. In entrambi i casi, se sarà pareggio dopo i 90 si procederà con i supplementari. Poi, a spuntarla sarà la meglio classificata.

PLAY OFF – Domenica 12 maggio

Nardò-Fidelis Andria (ore 16:00)

Martina-Casarano (ore 18:00)

PLAY OUT – Domenica 12 maggio

Angri-Gallipoli (ore 16:00)

