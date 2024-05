Serie D, Poule Scudetto: sarà subito Cavese-Team Altamura

(di Roberto Chito) E adesso caccia al titolo di campione d’Italia di Serie D. Come play off e play out, anche la Poule Scudetto avrà il suo via nel prossimo weekend. A scendere in campo, saranno Cavese-Team Altamura, alle ore 16:00.

Il regolamento, resta pressochè lo stesso. Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima partita o, in caso di pareggio quella che avrà disputato la prima sfida in trasferta. Alla Poule scudetto partecipano le nove vincitrici dei nove Gironi, suddivise in tre Gruppi da tre. Nel Gruppo A ci sono Caldiero, Union Clodiense e Alcione Milano. In quello B, Pianese, Campobasso e Carpi. E ovviamente, nel raggruppamento C spazio a Cavese, Team Altamura e Trapani.

La Lnd, ha reso note anche le date della competizione. Dopo domenica 12 maggio, si scenderà in campo anche mercoledì 15 e domenica 19 per chiudere la fase a gironi. Si qualificano le prime tre di ciascun gruppo, più la migliore seconda dei tre gironi. Le semifinali, poi, si disputeranno con andata e ritorno il 26 maggio e il 2 giugno. La finale, invece, è prevista la settimana successiva.

POULE SCUDETTO

1a giornata – domenica 12 maggio

Girone A: Caldiero-Union Clodiense

Girone B: Pianese-Campobasso

Girone C: Cavese-Team Altamura

