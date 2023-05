Serie D/G: Ex Taranto e Brindisi Maiuri in Serie C col Sorrento

Il Sorrento festeggia la promozione in Serie C. I rossoneri, guidati dall’ex Taranto e Brindisi Enzo Maiuri, si sono aggiudicati il primo posto nel Girone Gdi Serie D sorpassando la Paganese nell’ultima giornata della regular season.

Il Sorrento ha vinto in trasferta ad Angri per 3-0, mentre la Paganese è uscita sconfitta dal campo del Tivoli (3-1), che ha compiuto una clamorosa rimonta dopo essere stata in svantaggio nel primo tempo. Questi risultati hanno consentito al Sorrento di fare il suo ritorno in Serie C.

