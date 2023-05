Il Gravina batte il Lavello ma non evita i playout. Sarà spareggio con il Molfetta

GRAVINA – Il Gravina batte 3-1 il Lavello ma non evita i playout: il contemporaneo successo dell’Afragolese a Molfetta costringe i ragazzi di Catalano al playout contro la squadra di Bartoli, domenica prossima al Vicino con due risultati su tre a disposizione. In cronaca: subito occasione per il Lavello dopo 3’: Sessa da posizione favorevole impegna Mascolo, poi Manes allontana la minaccia. Lo stesso difensore gialloblù, oggi in maglia bianca, sblocca il risultato al quarto d’ora: punizione laterale di Coppola e inserimento perfetto sul secondo palo che sorprende la difesa del Lavello. Un minuto più tardi Goretta può raddoppiare: l’attaccante argentino fa 10 metri palla al piede e calcia verso la porta di Trapani che riesce a deviare. Alla mezz’ora la riprende il Lavello: disattenzione della retroguardia gravinese, Liccardi è bravo a inserirsi e a battere Mascolo con un diagonale. Prado e Intinacelli trovano spazi ma non pungono: il diagonale del brasiliano viene deviato da Trapani, che si ripete qualche minuto più tardi sull’esterno. Il caldo prende il sopravvento nella ripresa, sospesa per 8’: partono all’improvviso gli idranti dello stadio e il direttore di gara è costretto a fermare tutto. I cambi di Catalano riaccendono la gara: nel gol del 2-1 ci sono tre neoentrati: discesa di Kharmoud da sinistra, Curvino la cicca e Zappacosta la raccoglie scagliandola all’incrocio alle spalle di Trapani. Al 46’ Mascolo si erge a protagonista volando così su Maione, poi la chiude Coppola insaccando a porta vuota un assist di Goretta. Finisce così e domenica prossima sarà Molfetta-Gravina di nuovo al Vicino

