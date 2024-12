Il consiglio regionale Uilm Basilicata nel ricordo di Franco e Gerardo

Un minuto di silenzio per ricordare altre due vittime del lavoro, Franco Cirelli e Gerardo Pepe, i due trasferisti lucani morti nella tragedia di Calenzano ha segnato l’inizio del consiglio regionale della Uilm di Basilicata che si è svolto a Tito, in provincia di Potenza. Dopo il momento di commozione e un pensiero per Luigi Murno, il terzo operaio coinvolto dall’esplosione, in gravissime condizioni, l’unione dei metalmeccanici della Uil ha affrontato i temi di stringente attualità spartire dal rinnovo del contratto con il Segretario Nazionale della UILM, Bruno Cantonetti.

Non poteva mancare un approfondimento sulla questione Stellantis soprattutto alla luce dei recenti tavoli romani e torinesi.

