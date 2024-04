Serie D, corsa alla salvezza: è bagarre in zona playout

I risultati dell’ultima domenica sportiva nel girone H in Serie D, hanno creato ulteriore confusione ai piani bassi della classifica. In zona playout adesso è bagarre, con tre squadre raccolte in due punti, la penultima che può ancora sperare di giocare gli spareggi ed il 12esimo posto conteso al momento da due pugliesi. Ma facciamo ordine. Il Bitonto, dato erroneamente ormai per spacciato dopo la quarta sconfitta consecutiva della scorsa settimana, è tornato al successo contro la Palmese dopo un digiuno lungo oltre due mesi. I neroverdi hanno dunque accorciato sulla terzultima casella, con il Barletta che ora è a soli tre punti. I biancorossi, pur non vincendo contro il Casarano, sono comunque riusciti a guadagnare terreno sul Gallipoli, ripiombato in basso dopo la sconfitta con il Gravina. Proprio i murgiani, galvanizzati dalla cura Catalano e dalla terza vittoria di fila, sono riusciti a tirarsi fuori dalla griglia degli spareggi per il mantenimento della categoria, a discapito però del Fasano. I biancazzurri della Selva sono in caduta libera, e dopo l’ottava sconfitta nelle ultime dieci sono finiti in zona rossa. L’Angri, ossia l’unica non pugliese assieme al Santa Maria tra le presenti nel gruppetto delle ultime sette, espugnando il Curlo ha saltato due posizioni e richiamato il Fasano ad appena tre lunghezze. Ora la classifica recita Gravina 36, Fasano 35, Angri 32, Gallipoli 31, Barletta 30 e Bitonto 27. A tre giornate dalla fine solo l’ultimo posto sembra già assegnato. Per il resto, può davvero accadere di tutto. Ed occhio anche alla posizione di Manfredonia e Rotonda.

