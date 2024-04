Gallipoli, ufficiale: esonerato Cavallaro, squadra affidata a Di Gennaro

La sconfitta con il Gravina ha avuto ripercussioni pesanti in casa Gallipoli. È ormai ufficiale il secondo avvicendamento tecnico della stagione, con mister Giovanni Cavallaro che è stato (come anticipato in mattinata) sollevato dal proprio incarico. La squadra è stata affidata fino al termine della stagione a Francesco Di Gennaro, vice-allenatore prima di Carrozza e poi di Cavallaro, nonché bandiera del club dal 2007 al 2009 nelle vesti di calciatore. Fatale, per il tecnico ex Nocerina, non soltanto il ko maturato per 3-0 nello scontro diretto interno con i murgiani, ma nel complesso il rendimento della squadra nelle ultime due gare disputate al Bianco.

Il successo raccolto contro la Gelbison lo scorso 17 marzo aveva messo il Gallo nelle condizioni di affacciarsi per la prima volta al limite alto della zona playout, per poi però steccare i due impegni più importanti del rush finale. Paradossalmente sono arrivati due punti contro Casarano e Fidelis Andria in trasferta, ma ciò non è bastato per scongiurare il ritorno nei bassifondi della graduatoria. L’obiettivo, in vista delle ultime tre giornate, sarà quello di chiudere almeno al 14esimo posto, casella di classifica che garantirebbe la possibilità di giocare il playout fra le mura amiche del Bianco. Il calendario però non è dei migliori: domenica bisognerà far visita all’Altamura capolista, a caccia dei tre punti che potrebbero valere la vittoria del campionato. Poi in Salento il Gallipoli ospiterà l’Angri, e si chiuderà in bellezza al Tursi di Martina contro l’attuale seconda forza del campionato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author