BITONTO-BRINDISI 1-1

Bitonto: Petrarca, Riefolo, Tangorre, Gomes, Spinelli (11’ st Mariano), Silletti, Cardore (29’ Muscatiello), Clemente, Figliolia (23’ st Corado), Chiaradia (45’+2’ st Cassano),Palazzo (23’ pt Maffei). A disp.: Civita, Ungredda, Cassano, Rapio, Tassiello. All.: Loseto.

Brindisi: Vismara, Gorzelewski, Cancelli, Felleca (36’ st Dammacco), D’Anna, Valenti (15’ pt Esposito), Ceesay, Opoola (18’ st Mancarella), Di Modugno, Baldan,Favetta (20’ pt Santoro). A disp.: Di Fusco, Rossi, De Rosa, Palumbo, Stauciuc. All.: Danucci.

Espulsi: 13’st Ciro Danucci (BR) per protesta

Marcatori: 45’+1’ pt Esposito (BR), 12’ st Maffei (BT).

Manca ancora la vittoria nel nuovo anno il Brindisi che trova il secondo pareggio consecutivi a Bitonto, al termine di una gara particolarmente combattuta in particolare nella ripresa. Primo tempo con poche emozioni con i brindisini che potrebbero sbloccare la gara con Falleca che però dal dischetto spreca un calcio di rigore calciato sulla traversa. In pieno recupero il gol di Esposito sembra dare un volto diverso alla partita. Nella ripresa il Brindisi spreca il raddoppio ed il Bitonto la pareggia con Maffei che manda nel sette una perfetta punizione che vale l’uno a uno. Il risultato non cambia nonostante gli assalti finali e le squadre si dividono la posta in palio.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

Condividi su...

Linkedin email