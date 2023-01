MOLFETTA – Il Barletta sbatte contro il Molfetta al Poli ma la distanza dalla Cavese capolista resta di due punti. Al Poli, davanti a 1200 tifosi ospiti, finisce 1-1. Rosso a Maccioni e biancorossi in dieci per 75 minuti, vantaggio molfettese di Vivacqua e pareggio immediato di Pollidori a metà primo tempo.

Bitetto deve fare a meno di Stasi squalificato, assenti Pizzutelli e Kordic. Farina che recupera Petta ma lo lascia in panchina. Prima occasione della partita al 5′, Barletta in avanti con Loiodice, diagonale sul secondo palo su cui Maccioni è impreciso. All’11’ si fa vedere il Molfetta con Zagaria da fuori area, conclusione non lontana dall’incrocio. Tre minuti più tardi è Lattanzio a sprecare davanti a Crispino, scavetto debole. Al 18′ rosso a Maccioni: il guardalinee segnala un fallo di reazione, capannello del Barletta e l’esterno biancorosso fuori tra le proteste dei compagni di squadra. Al 23′ il vantaggio del Molfetta: punizione di seconda, Vivacqua sorprende la barriera e Piersanti con una sassata che si insacca sotto la traversa. Barletta colpito, Barletta che reagisce. Dentro Russo per Lattanzio, al 26′ punizione di Vicedomini per la testa di Pollidori e subito 1-1 al Poli. Nessun’altra occasione fino all’intervallo nonostante l’alta intensità del match.

Ripresa al via senza cambi, Avantaggiato ci prova al 7′ ma il calciatore molfettese non trova la porta. Il Barletta in inferiorità numerica prova a massimizzare gli sforzi ma non trova la via della conclusione, la squadra di Bitetto invece sfiora il vantaggio al 28′. Il neo-entrato Ciannamea libera il destro dal limite e colpisce il palo con Piersanti immobile. Molfetta vicino al gol giocando di rimessa, dall’altra parte ci prova Vicedomini con un destro da fuori al 35′. I 6con il colpo di testa di Lobjanidze. Sei di recupero, nel terzo minuto Romio spreca in contropiede.

Finisce 1-1, il Barletta fallisce l’aggancio alla Cavese ma domenica prossima c’è il big-match al Puttilli. Molfetta atteso dalla Puteolana.

