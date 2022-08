L’inizio del campionato di Serie C 2022/2023 slitta di una settimana. È ufficiale. Lo ha comunicato la Lega Pro facendo sapere che il consiglio direttivo ha “rinviato a data da destinarsi il turno eliminatorio della Coppa Italia e rinviato la prima giornata di campionato al 4 settembre anziché il 28 agosto”.

Nella mattinata di martedì 8 agosto, il Campobasso aveva inviato una lettera alla Lega Pro chiedendo di far partire regolarmente il campionato di Serie C e di essere ammesso con riserva.“Sia a tutti chiaro che la nostra società non ha mai chiesto il blocco dei campionati, né, tantomeno, il Consiglio di Stato lo ha disposto con i decreti tutelari del 3 e 4 agosto – si legge nella missiva -. Conseguentemente il Campobasso non sta creando alcun danno alle competizioni, le quali potranno prendere avvio regolarmente nelle date stabilite. Al contrario, il danno si creerebbe se dovesse essere disposto un rinvio di tutte le partite quando, come sostengono i decreti cautelari predetti, il Campobasso dovrebbe essere semplicemente ammesso alla competizione “con riserva”, con la ulteriore conseguenza di non incidere in alcun modo sulla disputa di tutte le altre gare”.